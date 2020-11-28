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У Парижі акція проти законопроєкту про охорону поліції переросла у заворушення

Субота, 28 листопада 2020, 20:00
У Парижі акція проти законопроєкту про охорону поліції переросла у заворушення

Тисячі людей зібралися на площі Республіки в центрі столиці Франції аби виступити проти законопроекту, що передбачає кримінальну відповідальність за зйомку чи фотографуваня правоохоронців. Поліція використала сльозогінний газ проти мітингувальників.

Джерело: BBC

Деталі: Під час мітингу у Парижі почалися сутички. Із натовпу в сторону поліцейських полетіло каміння, протестувальники почали запускати феєрверки. Під час заворушень згоріло кілька автівок, люди почали встановлювати барикади.

Противники законопроєкту заявляють, що він підриває свободу преси, оскільки в разі його прийняття перешкоджатиме документувати жорстокість правоохоронців.

 
 
Reuters

У суботу окрім Парижа демонстрації пройшли у Бордо, Ліллі, Монпельє, Нанті та низці інших французьких міст.

Уряд в свою чергу запевняє громадян, що документ покликаний захистити поліцейських від зловживань в інтернеті.

 
Новая газета

Що передувало: Раніше цього тижня у французьких ЗМІ з’явилися кадри, на яких троє білих правоохоронців знущаються та б'ють темношкірого музичного продюсера Мішеля Цеклера.

Президент Емманюель Макрон назвав цей інцидент неприйнятним та ганебним. Офіцерів, яких зняли на відео, були тимчасово відсторонені від посад та тепер перебувають під слідством.

Теми: Франціямітинги
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