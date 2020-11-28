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В Париже акция против законопроекта об охране полиции переросла в беспорядки

Суббота, 28 ноября 2020, 20:00
В Париже акция против законопроекта об охране полиции переросла в беспорядки

Тысячи людей собрались на площади Республики в центре столицы Франции чтобы выступить против законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за съемку или фотографирование правоохранителей. Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих.

Источник: BBC

Детали: Во время митинга в Париже началось противостояние между силовиками и участниками акции. Из толпы в сторону полицейских полетели камни, протестующие начали запускать фейерверки. Во время беспорядков сгорело несколько автомобилей, люди начали устанавливать баррикады.

Противники законопроекта заявляют, что он подрывает свободу прессы, поскольку в случае его принятия будет препятствовать документированию жестокости правоохранителей.

 
Reuters

В субботу кроме Парижа демонстрации прошли в Бордо, Лилле, Монпелье, Нанте и ряде других французских городов.

Правительство в свою очередь уверяет граждан, что документ призван защитить полицейских от злоупотреблений в интернете.

 
Новая газета

Что предшествовало: Ранее на этой неделе во французских СМИ появились кадры, на которых трое белых правоохранителей издеваются и бьют темнокожего музыкального продюсера Мишеля Цеклера.

Президент Эмманюэль Макрон назвал этот инцидент неприемлемым и позорным. Офицеров, снятых на видео, временно отстранили от должностей и теперь они находятся под следствием.

Темы: Франциямитинги
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