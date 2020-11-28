"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Дніпра-1"

Донецький "Шахтар" у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 1:0 здолав СК "Дніпро-1".

Поєдинок пройшов у Дніпрі у суботу 28 листопада.

"Шахтар" мав ігрову перевагу і по пару шансів у кожному таймі. У стартові 45-ть хвилин найнебезпечніші моменти були в Майкона. Вже на дев`ятій хвилині після удару Майкона в гру довелося вступити голкіперу "Дніпра-1" Валерію Юрчуку. На 25-й хвилині ще один удар зі стандарту Майкона, і м`яч пролетів поруч з хрестовиною. У господарів поля моментів біля воріт "Шахтаря" не було.

Після перерви Луїш Каштру зробив пару замін і гра гірників стала більш інтенсивною. На 60-й хвилині Юрчук знову вступив у грі після удару зі штрафного Майкона. На 65-й хвилині відбувся перший удар у площину воріт дніпрян. Удар Сергія Булеци легко взяв Анатолій Трубін.

На 82-й хвилині Микола Мавтієнко зробив слалом до штрафної "Дніпра-1" і віддав пас на Фернандо, який перекинув і Юрчука, і самі ворота. За хвилину вже атака дніпрян завершилася ударом Артема Довбика - над поперечкою пролетів м`яч.

На 88-й хвилині після прострілу у штрафний майданчик Тете ударом з 11-ти метрів пробиває у нижній кут воріт дніпрян - 1:0.