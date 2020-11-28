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"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1"

Суббота, 28 ноября 2020, 21:36

Донецкий "Шахтер" в матче 11 тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 одолел СК "Днепр-1".

Поединок прошел в Днепре в субботу, 28 ноября.

"Шахтер" имел игровое преимущество и по паре шансов в каждом тайме. В стартовые 45-ть минут опасные моменты были у Майкона. Уже на девятой минуте после удара Майкона в игру пришлось вступить голкиперу "Днепра-1" Валерию Юрчуку. На 25-й минуте еще один удар со стандарта Майкона, и мяч пролетел рядом с крестовиной. У хозяев поля моментов у ворот "Шахтера" не было.

После перерыва Луиш Каштру сделал пару замен, и игра горняков стала более интенсивной. На 60-й минуте Юрчук снова вступил в игру после удара со штрафного Майкона. На 65-й минуте состоялся первый удар в створ ворот днепрян. Удар Сергея Булеца легко взял Анатолий Трубин.

На 82-й минуте Николай Мавтиенко сделал слалом в штрафную "Днепра-1" и отдал пас на Фернандо, который перебросил и Юрчука, и сами ворота. Через минуту атака днепрян завершилась ударом Артема Довбика - над перекладиной пролетел мяч.

На 88-й минуте после прострела в штрафную Тете ударом с 11-ти метров пробивает в нижний угол ворот днепрян - 1:0.

 

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт


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