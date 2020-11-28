Мер Варшави пригрозив покарати поліцію за побиття протестувальників

Мер Варшави Рафал Тшасковський попередив правоохоронців про можливу зупинку співфінансування поліції, якщо силовики не припинить застосовувати насильство до учасників мітингів проти заборони абортів.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Тшасковський констатував, що поліція останнім часом почала поводитися інакше – замість захисту учасників протесту тепер силовики взялися застосовувати кийки і газ проти громадян.

За словами мера Варшави, основний принцип дій поліції – незастосування сили проти мирних демонстрантів. Він додав, що кожен поліцейський повинен мати маркування, а після кожного застосування сили, включаючи прямий примус, поліція повинна відзвітувати перед парламентським комітетом.

Тшасковський пообіцяв, що влада столиці Польщі уважно стежитиме за діями поліції найближчими днями. Якщо знову будуть порушені стандарти роботи, то він разом з іншими мерами міст розгляне питання про зупинку співфінансування правоохоронців.

Пряма мова: "Ще кілька тижнів тому поліція займалася захистом демонстрантів. Тепер, як ви бачите, поліція за політичним наказом змушена порушувати основні принципи, яким вона повинна слідувати".

Довідково: Мерія Варшави багато років співфінансує діяльність поліції. У 2020 році на вказані цілі було виділено понад шість мільйонів злотих (1,6 млн доларів).

Нагадаємо: 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту.

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

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