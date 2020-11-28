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Мэр Варшавы пригрозил наказать полицию за избиение протестующих

Суббота, 28 ноября 2020, 21:26
Мэр Варшавы пригрозил наказать полицию за избиение протестующих

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский предупредил правоохранителей о возможной остановке софинансирования полиции, если силовики не прекратит применять насилие к участникам митингов против запрета абортов.

Источник: Радио Свобода

Детали: Тшасковский констатировал, что полиция в последнее время стала вести себя иначе - вместо защиты протестующих теперь силовики взялись применять дубинки и газ против граждан.

По словам мэра Варшавы, основной принцип действий полиции - неприменение силы против мирных демонстрантов. Он добавил, что каждый полицейский должен иметь маркировку, а после каждого применения силы, включая прямое принуждение, полиция должна отчитаться перед парламентским комитетом.

Тшасковский пообещал, что власти столицы Польши будут внимательно следить за действиями полиции в ближайшие дни. Если снова будут нарушены стандарты работы, то он вместе с другими мэрами городов рассмотрит вопрос об остановке софинансирования правоохранителей.

Прямая речь: "Еще несколько недель назад полиция занималась защитой демонстрантов. Теперь, как вы видите, полиция по политическому приказу вынуждена нарушать основные принципы, которым она должна следовать".

Справка: Мэрия Варшавы много лет софинансирует деятельность полиции. В 2020 году на указанные цели было выделено более шести миллионов злотых (1,6 млн долларов).

Напомним: 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались акции протеста.

Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Читайте также: Убийство или возможность выбора: как международное право регулирует вопросы абортов

Темы: Польшамитинги
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