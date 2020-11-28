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У Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору

Субота, 28 листопада 2020, 22:48
Фото Сергія Нужненка, Радіо Свобода

У Києві біля "Меморіалу жертвам Голодомору" зібралися сотні людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих від голоду 1932–33 років.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. У 2020-му цей день припав на 28 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Дані науково-демографічної експертизи вказують на те, що загальна кількість людських жертв від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить близько 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених перевищують 6 мільйонів.

Знати більше: Щоденники Голодомору. "Дожди идут все время... А люди мрут своим чередом"

 
 
 
 
 
 

Теми: голодомор


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