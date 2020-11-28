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В Киеве почтили память жертв Голодомора

Суббота, 28 ноября 2020, 22:48
Фото Сергея Нужненко, Радио Свобода

В Киеве возле "Мемориала жертвам Голодомора" собрались сотни людей, чтобы почтить память погибших от голода 1932-33 годов.

Источник: Радио Свобода

Детали: Память жертв голодоморов в Украине чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. В 2020 году этот день пришелся на 28 ноября.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Данные научно-демографической экспертизы указывают на то, что общее количество человеческих жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов составляет около 4 миллионов человек, а потери украинский в части нерожденных превышают 6 миллионов.

Знать больше: Дневники Голодомора. "Дожди идут все время... А люди мрут своим чередом"

 
 
 
 
 
 

Темы: голодомор


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