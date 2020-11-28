На ведучу каналу Newsone напали під час прямого ефіру

Працівники столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку телеканалу Newsone в суботу ввечері під час всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".

Джерело: пресслужба Національної поліції Києва у Facebook

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років".

Деталі: У поліції зазначили, що о 16:40 надійшло повідомлення про те, що в парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи одного з телеканалів під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду. Зокрема, він підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до цього кримінального злочину. Після скоєння протиправних дій чоловік втік.

Правоохоронці провели слідчі дії, поспілкувалися зі свідками і вилучили записи з камер відеоспостереження.

Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.