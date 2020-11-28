Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На ведучу каналу Newsone напали під час прямого ефіру

Субота, 28 листопада 2020, 23:39

Працівники столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку телеканалу Newsone в суботу ввечері під час всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".

Джерело: пресслужба Національної поліції Києва у Facebook

Дослівно: "Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років".

Деталі: У поліції зазначили, що о 16:40 надійшло повідомлення про те, що в парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи одного з телеканалів під час зйомок сюжету у Національному музеї Голодомору-геноциду. Зокрема, він підбіг до кореспондентки і вибив мікрофон з її рук. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до цього кримінального злочину. Після скоєння протиправних дій чоловік втік.

Правоохоронці провели слідчі дії, поспілкувалися зі свідками і вилучили записи з камер відеоспостереження.

Зібрані відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда
Теми: ЗМІполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заступник Єрмака: Ситник має піти з посади голови НАБУ

За добу в світі від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Рада наступного тижня повинна повернути е-декларування – Арахамія

Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

фото, доповненоУ Харкові на ринку "Барабашово" згорів 21 павільйон

Тихановська: За законом Крим – український, але маємо те, що маємо

Усі новини...
ЗМІ
Почав роботу благодійний фонд імені Павла Шеремета
У МЗС з'явився новий речник
У Білорусі продовжують арештовувати журналістів
Останні новини
23:58
фотоБританські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Шотландії
23:39
відеоНа ведучу каналу Newsone напали під час прямого ефіру
23:14
Заступник Єрмака: Ситник має піти з посади голови НАБУ
22:48
У Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору
22:26
Мер Варшави пригрозив покарати поліцію за побиття протестувальників
21:54
За добу в світі від коронавірусу померла рекордна кількість людей
21:36
таблиця"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Дніпра-1"
21:00
відео, фотоУ Парижі акція проти законопроєкту про охорону поліції переросла у заворушення
20:30
РосЗМІ: Кремль та ОРДЛО відмовили Києву в обміні полоненими
19:59
Будівництво "Північного потоку 2" планують відновити у грудні
Усі новини...