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На ведущую канала Newsone напали во время прямого эфира

Суббота, 28 ноября 2020, 22:39
На ведущую канала Newsone напали во время прямого эфира

Киевские правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone в субботу вечером во время всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".

Источник: пресс-служба Национальной полиции Киева в Facebook

Дословно: "Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет".

Детали: В полиции отметили, что в 16:40 поступило сообщение о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы одного из телеканалов во время съемок сюжета у Национального музея Голодомора-геноцида. В частности, он подбежал к корреспондентке и выбил микрофон из ее рук. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к этому уголовному преступлению. После совершения противоправных действий мужчина убежал.

Правоохранители провели следственные действия, пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда

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Темы: СМИполиция
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