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Британські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Шотландії

Субота, 28 листопада 2020, 23:58
Винищувач Typhoon

Британські винищувачі Typhoon у суботу вилітали на перехоплення російських далеких патрульних протичовнових літаків Ту-142.

Джерело: повідомлення Командування Королівських ВПС

Деталі: Винищувачі Typhoon сил швидкого реагування були спрямовані на перехоплення російських військових літаків, які виконували політ над Північним морем поблизу Великої Британії.

Тривалість їх місії забезпечував літак-заправник Voyager, що вилетів з авіабази Брайз-Нортон.

Королівські ВПС опублікували фотографію одного з перехоплених літаків ВМФ РФ з бортовим номером RF-34057.

 

За даними британських військових, було зафіксовано два російські літаки Tу-142, які перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Сполученого Королівства.

Дослівно: "Щоб протистояти цій провокаційній діяльності та знизити ризики, пов'язані з польотами російських військових літаків у цьому жвавому районі міжнародного повітряного простору, "Тайфуни" ВПС Великої Британії уважно стежили за діями російських військових літаків".

Додатково: Зазначається, що інші країни-члени НАТО також піднімали в повітря винищувачі сил швидкого реагування для взаємодії в стеженні за російськими військовими літаками.

Українська правда
Теми: Велика БританіяРосіяавіа


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