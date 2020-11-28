Британские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Шотландии
Британские истребители Typhoon в субботу вылетали на перехват российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142.
Источник: сообщение Командования Королевских ВВС
Детали: Истребители Typhoon сил быстрого реагирования были направлены на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.
Продолжительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик Voyager, который вылетел с авиабазы Брайз-Нортон.
Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.
По данным британских военных, всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.
Дословно: "Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов".
Дополнительно: Отмечается, что другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке за российскими военными самолетами.