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Британские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Шотландии

Суббота, 28 ноября 2020, 22:58
Британские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Шотландии

Британские истребители Typhoon в субботу вылетали на перехват российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142.

Источник: сообщение Командования Королевских ВВС

Детали: Истребители Typhoon сил быстрого реагирования были направлены на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.

Продолжительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик Voyager, который вылетел с авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

 

По данным британских военных, всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

Дословно: "Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов".

Дополнительно: Отмечается, что другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке за российскими военными самолетами.

Украинская правда

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Темы: ВеликобританияРосcияавиа
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