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У Молдові діагностували рекордну кількість заражень COVID-19

Неділя, 29 листопада 2020, 00:24
У Молдові діагностували рекордну кількість заражень COVID-19

28 листопада в Молдові зареєстровано рекордну кількість нових заражень коронавірусом — 1712 випадків за добу.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Всього в Молдові вже зафіксовано 105 852 випадки COVID, 2269 хворих померли. Одужали — 93 028 пацієнтів.

У МОЗ повідомляють, що відсоток позитивних тестів продовжує залишатися високим —  понад 40% від загальної кількості проведених тестів.

Що передувало: Комісія з надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров'я Молдови з 30 листопада по 15 січня 2021 року ввела по всій Молдови режим жорсткого карантину.

Теми: Молдовакоронавірус
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