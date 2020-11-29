В Молдове диагностировали рекордное количество заражений COVID-19
Воскресенье, 29 ноября 2020, 01:24
28 ноября в Молдове зарегистрировано рекордное количество новых заражений коронавирусом — 1712 случаев за сутки.
Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны, передает Интерфакс-Украина
Детали: Всего в Молдове уже зафиксировано 105 852 случая COVID, 2269 больных умерли. Выздоровели — 93 028 пациентов.
В Минздраве сообщают, что процент положительных тестов продолжает оставаться высоким — более 40% от общего количества проведенных тестов.
Что предшествовало: Комиссия по чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения Молдовы с 30 ноября по 15 января 2021 года ввела по всей Молдовы режим жесткого карантина.