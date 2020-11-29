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В Молдове диагностировали рекордное количество заражений COVID-19

Воскресенье, 29 ноября 2020, 01:24

28 ноября в Молдове зарегистрировано рекордное количество новых заражений коронавирусом — 1712 случаев за сутки.

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны, передает Интерфакс-Украина

Детали: Всего в Молдове уже зафиксировано 105 852 случая COVID, 2269 больных умерли. Выздоровели — 93 028 пациентов.

В Минздраве сообщают, что процент положительных тестов продолжает оставаться высоким — более 40% от общего количества проведенных тестов.

Что предшествовало: Комиссия по чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения Молдовы с 30 ноября по 15 января 2021 года ввела по всей Молдовы режим жесткого карантина.

Темы: Молдовакоронавирус


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