Папа Римский назначил первого афроамериканского кардинала

Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов, в том числе первого афроамериканца, Уилтона Грегори — 72-летнего архиепископа из Вашингтона, США.

Источник: Reuters

Детали: Назначение своих кандидатов в кардиналы усилило влияние понтифика на группу, которая однажды выберет его преемника после смерти или отставки Франциска.

К настоящему времени Папа Франциск назначил 57% кардинальных выборщиков, большинство из которых разделяют его видение более открытой и ориентированной на внешний мир Церкви.