Папа Римский назначил первого афроамериканского кардинала
Воскресенье, 29 ноября 2020, 02:48
Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов, в том числе первого афроамериканца, Уилтона Грегори — 72-летнего архиепископа из Вашингтона, США.
Источник: Reuters
Детали: Назначение своих кандидатов в кардиналы усилило влияние понтифика на группу, которая однажды выберет его преемника после смерти или отставки Франциска.
К настоящему времени Папа Франциск назначил 57% кардинальных выборщиков, большинство из которых разделяют его видение более открытой и ориентированной на внешний мир Церкви.