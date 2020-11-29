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Папа Римский назначил первого афроамериканского кардинала

Воскресенье, 29 ноября 2020, 02:48

Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов, в том числе первого афроамериканца, Уилтона Грегори — 72-летнего архиепископа из Вашингтона, США.

Источник: Reuters

Детали: Назначение своих кандидатов в кардиналы усилило влияние понтифика на группу, которая однажды выберет его преемника после смерти или отставки Франциска.

К настоящему времени Папа Франциск назначил 57% кардинальных выборщиков, большинство из которых разделяют его видение более открытой и ориентированной на внешний мир Церкви.

Темы: церковь


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