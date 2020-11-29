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Папа Римский назначил первого афроамериканского кардинала

Воскресенье, 29 ноября 2020, 01:48
Папа Римский назначил первого афроамериканского кардинала

Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов, в том числе первого афроамериканца, Уилтона Грегори — 72-летнего архиепископа из Вашингтона, США.

Источник: Reuters

Детали: Назначение своих кандидатов в кардиналы усилило влияние понтифика на группу, которая однажды выберет его преемника.

К настоящему времени Папа Франциск назначил 57% колегії кардинальных выборщиков, большинство из которых разделяют его видение более открытой и ориентированной на внешний мир Церкви.

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Темы: церковь
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