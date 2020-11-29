Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон провів виставковий бій з Роєм Джонсом, екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.

Джерело: Champion

Деталі: Бій відбувся 28 листопада на арені Staples Center в Лос-Анджелесі, США.

Через вік учасників (Тайсону - 54 роки, Джонсу - 51 рік) поєдинок проходив у 8 раундів замість звичайних 12-ти, кожен раунд тривав дві хвилини.

Офіційно суддівські записки не підраховувалися. Неофіційно зафіксована нічия.

Нагадаємо: Майк Тайсон завершив професійну боксерську кар'єру в 2005 році. На його рахунку - 50 перемог і шість поразок.

Рой Джонс пішов з рингу в 2018 році, він провів 76 боїв і виграв 66 з них.