Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом
Неділя, 29 листопада 2020, 07:40
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон провів виставковий бій з Роєм Джонсом, екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.
Джерело: Champion
Деталі: Бій відбувся 28 листопада на арені Staples Center в Лос-Анджелесі, США.
Через вік учасників (Тайсону - 54 роки, Джонсу - 51 рік) поєдинок проходив у 8 раундів замість звичайних 12-ти, кожен раунд тривав дві хвилини.
Офіційно суддівські записки не підраховувалися. Неофіційно зафіксована нічия.
Нагадаємо: Майк Тайсон завершив професійну боксерську кар'єру в 2005 році. На його рахунку - 50 перемог і шість поразок.
Рой Джонс пішов з рингу в 2018 році, він провів 76 боїв і виграв 66 з них.