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Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом

Неділя, 29 листопада 2020, 07:40
Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон провів виставковий бій з Роєм Джонсом, екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.

Джерело: Champion

Деталі: Бій відбувся 28 листопада на арені Staples Center в Лос-Анджелесі, США.

Через вік учасників (Тайсону - 54 роки, Джонсу - 51 рік) поєдинок проходив у 8 раундів замість звичайних 12-ти, кожен раунд тривав дві хвилини.

Офіційно суддівські записки не підраховувалися. Неофіційно зафіксована нічия.

Нагадаємо: Майк Тайсон завершив професійну боксерську кар'єру в 2005 році. На його рахунку - 50 перемог і шість поразок.

Рой Джонс пішов з рингу в 2018 році, він провів 76 боїв і виграв 66 з них.

Теми: спорт
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