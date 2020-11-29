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Майк Тайсон провел бой с Роем Джонсом

Воскресенье, 29 ноября 2020, 08:40

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом, экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Источник: Champion

Детали: Бой состоялся 28 ноября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

Из-за возраста участников (Тайсону — 54 года, Джонсу — 51 год) поединок проходил в 8 раундов вместо обычных 12-ти, каждый раунд длился две минуты.

Официально судейские записки НЕ подсчитывались. Неофициально зафиксирована ничья.

Напомним: Майк Тайсон завершил профессиональную боксерскую карьеру в 2005 году. На его счету – 50 побед и шесть поражений.

Рой Джонс ушел с ринга в 2018 году, он провел 76 боев и выиграл 66 из них.

Темы: спорт


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