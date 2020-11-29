Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

МЗС Чорногорії пояснило висилку посла Сербії в Подгориці втручанням дипломата у внутрішні справи країни. Белград у відповідь наказав керівникові чорногорської дипломатичної місії покинути країну.

Джерело: DW

Деталі: Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.

У МЗС заявили, що дипломат протягом тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, попри неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки. Божович називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році "звільненням" і "актом доброї волі" чорногорського народу.

Натомість МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.

Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломатові покинути країну протягом 72 годин.

Що передувало: Нинішній дипломатичний скандал стався за чотири дні до урядових змін у Подгориці. Наступної середи парламент Чорногорії має затвердити новий уряд, який підтримує широкий опозиційний альянс. Упродовж майже 30 років Чорногорією на різних посадах керував президент Міло Джуканович. Домінуючою силою в новій правлячій коаліції є просербський і проросійський Демократичний фронт (ДФ). Його менші політичні союзники по коаліції прозахідні, але вони, як і ДФ, теж виступають проти Джукановича.

Під час коаліційних переговорів було досягнуто домовленості про те, що членство Чорногорії в НАТО і процес вступу до Європейського Союзу не мають ставитися під сумнів.