Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

МИД Черногории объяснил высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны. Белград в ответ приказал руководителю черногорской дипломатической миссии покинуть страну.

Источник: DW

Детали: Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

В МИД заявили, что дипломат в течение длительного времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения. Божович называл решение Подгорицком скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "актом доброй воли" черногорского народа.

В свою очередь МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают нынешний черногорский парламент.

Через несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Что предшествовало: Нынешний дипломатический скандал разгорелся за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс. На протяжении почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский Демократический фронт (ДФ). Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и ДФ, тоже выступают против Джукановича.

Во время коалиционных переговоров была достигнута договоренность о том, что членство Черногории в НАТО и процесс вступления в Европейский Союз не могут ставиться под сомнение.