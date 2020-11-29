Синоптики попереджають про нічні морози

Початок наступного тижня в Україні відзначиться незначними морозами, подекуди пройде сніг, на дорогах – ожеледиця.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: 30 листопада та 1 грудня в західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів, лише вночі 30 листопада місцями можливий сніг, на дорогах ожеледиця.

Нічна температура у понеділок-вівторок від 1° до 6° морозу, вдень близько нуля.

1 грудня на Прикарпатті до -9°. В Карпатах вночі 30 листопада 4-9° морозу, 1 грудня 7-12°, вдень 1-6° морозу.

На решті території невеликий мокрий сніг (30 листопада місцями помірний мокрий сніг, у більшості центральних та південних областей переважно дощ), на південному сході - без опадів.

У Києві та області на початку тижня очікується мокрий сніг; на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі 1 грудня до 5° морозу).

У період 2-3 грудня у північних та більшості центральних областей місцями йтиме мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 0-6° морозу.

На Київщині 2-3 грудня місцями мокрий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.