Синоптики предупреждают о ночных морозах

Начало следующей недели в Украине отметится незначительными морозами, местами пройдет снег, на дорогах - гололедица.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: 30 ноября и 1 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях без осадков, лишь ночью 30 ноября местами возможен снег, на дорогах гололедица.

Ночная температура в понедельник-вторник от 1° до 6° мороза, днем ​​около нуля.

1 декабря на Прикарпатье до -9 °, в Карпатах ночью 30 ноября 4-9° мороза, 1 декабря 7-12°, днем ​​1-6° мороза.

На остальной территории небольшой мокрый снег (30 ноября местами умеренный мокрый снег, в большинстве центральных и южных областей преимущественно дождь), на юго-востоке - без осадков.

В Киеве и области в начале недели ожидается мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза (ночью 1 декабря до 5° мороза).

В период 2-3 декабря в северных и большинстве центральных областей местами будет идти мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-6° мороза.

На Киевщине 2-3 декабря местами мокрый снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.