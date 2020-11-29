Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сумнівається, що Росія вдаватиметься до військового вторгнення в охоплену протестами Білорусь.

Джерело: інтерв’ю Тихановської Українській редакції Радіо Свобода

Деталі: Тихановська наголосила, що не вбачає зараз активної підтримки з боку Кремля режиму Лукашенка і з огляду на це оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе втриматися самопроголошеному президенту на посаді.

Пряма мова: "Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?".

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Нагадаємо: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.