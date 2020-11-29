Тихановська заявила про бажання поговорити з Путіним
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Джерело: Тихановська в інтерв’ю українській редакції Радіо Свобода
Пряма мова: "Ми хотіли б викласти свою точку зору, хотіли б почути позицію Росії щодо білоруського питання. Ми - сусіди. І ми будемо продовжувати наші взаємини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси цього дуже чекають. Не підтримки режиму (Лукашенка - ред), а висловлювань про білорусів, про наше бажання будувати наше майбутнє разом, а не зусиллями однієї людини".
Деталі: Напередодні Тихановська повідомила, що планує зустріч із наступним президентом США Джо Байденом.
Що передувало:
- Раніше прессекретар російського президента Володимира Путіна заявляв, що той не планує ніяких контактів з Світланою Тихановською.
- Відразу після чергових "виборів" в Білорусі президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.