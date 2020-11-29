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Тихановська заявила про бажання поговорити з Путіним

Неділя, 29 листопада 2020, 04:02

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Тихановська в інтерв’ю українській редакції Радіо Свобода 

Пряма мова: "Ми хотіли б викласти свою точку зору, хотіли б почути позицію Росії щодо білоруського питання. Ми - сусіди. І ми будемо продовжувати наші взаємини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси цього дуже чекають. Не підтримки режиму (Лукашенка - ред), а висловлювань про білорусів, про наше бажання будувати наше майбутнє разом, а не зусиллями однієї людини".

Деталі: Напередодні Тихановська повідомила, що планує зустріч із наступним президентом США Джо Байденом.

Що передувало: 

  • Раніше прессекретар російського президента Володимира Путіна заявляв, що той не планує ніяких контактів з Світланою Тихановською.
  • Відразу після чергових "виборів" в Білорусі президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

Теми: БілорусьвибориТихановська


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