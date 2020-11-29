Тихановська заявила про бажання поговорити з Путіним

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Тихановська в інтерв’ю українській редакції Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми хотіли б викласти свою точку зору, хотіли б почути позицію Росії щодо білоруського питання. Ми - сусіди. І ми будемо продовжувати наші взаємини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси цього дуже чекають. Не підтримки режиму (Лукашенка - ред), а висловлювань про білорусів, про наше бажання будувати наше майбутнє разом, а не зусиллями однієї людини".

Деталі: Напередодні Тихановська повідомила, що планує зустріч із наступним президентом США Джо Байденом.

Що передувало:

Раніше прессекретар російського президента Володимира Путіна заявляв, що той не планує ніяких контактів з Світланою Тихановською.

Відразу після чергових "виборів" в Білорусі президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

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