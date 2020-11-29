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Велика Британія забронювала ще 2 млн доз вакцини від Moderna

Неділя, 29 листопада 2020, 09:25
Велика Британія забронювала ще 2 млн доз вакцини від Moderna

Велика Британія 29 листопада підписала договір на поставку ще 2 мільйонів доз багатообіцяючої вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna Inc.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я країни

Деталі: Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок зазначив, що країні вже відкрито доступ до широкого спектру вакцин-кандидатів, і уряд готовий почати вакцинацію громадян, щойно зазначені препарати отримають схвалення регулятора лікарських засобів.

Хенкок додав, що в цілому відомство вже має доступ до 357 млн ​​доз вакцин від 7 розробників.

Нагадаємо: Американська компанія Moderna, яка розробляє вакцину від коронавірусу, заявила, що її розробка забезпечує надійний захист та демонструє ефективність у 94,5% випадків.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяВелика Британіякоронавірус
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