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Британия забронировала еще 2 млн доз вакцины от Moderna

Воскресенье, 29 ноября 2020, 09:25
Британия забронировала еще 2 млн доз вакцины от Moderna

Великобритания 29 ноября подписала договор на поставку еще 2 миллионов доз многообещающей вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna Inc.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения страны

Детали: Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что стране уже открыт доступ к широкому спектру вакцин-кандидатов, и правительство готово начать вакцинирование граждан, как только указанные препараты получат одобрение регулятора лекарственных средств.

Хэнкок добавил, что в целом ведомство уже имеет доступ к 357 млн доз вакцин от 7 разработчиков.

Напомним: Американская компания Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, заявила, что ее разработка обеспечивает надежную защиту и демонстрирует эффективность в 94,5% случаев.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус
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