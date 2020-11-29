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У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до коронавірусу – ЗМІ

Неділя, 29 листопада 2020, 13:02

7 листопада у Сінгапурі жінка, яка перехворіла під час вагітності коронавірусом, народила здорового хлопчика з антитілами до Covid-19.

Джерело: сінгапурська електронна газета The Straits Times

Деталі: 31-річна Селін Нг-Чан на 10-му тижні вагітності заразилася коронавірусом під час поїздки в Європу. На початку листопада жінка народила сина, у крові якого медики виявили антитіла до вірусу.

За словами педіатра, власні антитіла матері до вірусу SARS-CoV-2 зникли, але, ймовірно, передалися новонародженому. Лікарі вважають, що немовля тепер має імунітет до Covid-19.

 
 

За даними сінгапурських ЗМІ, син Нг-Чан є першою офіційно зареєстрованою дитиною, яка народилася з антитілами після хвороби вагітної матері.

Знати більше: Як довго можуть зберігатися антитіла до COVID-19, і від чого це залежить. Дослідження

Теми: коронавірусмедицинаСінгапур


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