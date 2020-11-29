В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу – СМИ

7 ноября в Сингапуре женщина, переболевшая во время беременности коронавирусом, родила мальчика с антителами к Covid-19.

Источник: сингапурская электронная газета The Straits Times

Детали: 31-летняя Селин Нг-Чан на 10-й неделе беременности заразилась коронавирусом во время поездки в Европу. В начале ноября женщина родила сына, в крови которого медики выявили антитела к вирусу.

По словам педиатра, собственные антитела матери к вирусу SARS-CoV-2 исчезли, но, вероятно, передались новорожденному. Врачи считают, что младенец теперь имеет иммунитет к Covid-19.

По данным сингапурских СМИ, сын Нг-Чан является первым официально зарегистрированным ребенком, который родился с антителами после болезни беременной матери.

Знать больше: Как долго могут сохраняться антитела к COVID-19, и от чего это зависит. Исследование