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У Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом

Неділя, 29 листопада 2020, 13:29

У неділю, 29 листопада, Мінськ знову заполонила спецтехніка. У центрі міста групами сходяться протестуючі, це супроводжується розгоном і затриманнями з боку силовиків.

Джерело: TUT.BY, НЕХТА, правозахисний центр "Весна"

Деталі: До Мінська введена спецтехніка і силовики, закриті центральні станції метро, ​​інтернет працює з перебоями.

Протестуючі збираються в колони в своїх мікрорайонах і рухаються в бік центру Мінська.

Очевидці повідомляють, що проти демонстрантів застосовується сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Опозиційний телеграм-канал Нехта пише про те, що влада проводить в столиці Білорусі каральну операцію: групи з 10-15 автозаків і бусів хаотично курсують по всьому місту, намагаючись затримати хоча б когось. Кілька разів їм вдалося розбити колони мітингувальників, але при великій кількості протестуючих така тактика вже не працює і в основному затримують випадкових перехожих.

При цьому TUT.BY повідомляє, що силовики схопили члена основного складу Координаційної ради Дмитра Крука.

За даними правозахисного центру "Весна", вдень у неділю в столиці Білорусі вже затримали щонайменше десять людей.

Нагадаємо: Депутати Європарламенту підтримали проект резолюції з приводу порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренко.

Теми: Білорусьмітинги


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