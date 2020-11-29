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В Минске силовики разгоняют митингующих слезоточивым газом

Воскресенье, 29 ноября 2020, 12:29
В Минске силовики разгоняют митингующих слезоточивым газом

В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника. В центре города группами сходятся протестующие, это сопровождается разгоном и задержаниями со стороны силовиков.

Источник: TUT.BY, НЕХТА, правозащитный центр "Весна"

Детали: В Минск введена спецтехника и силовики, закрыты центральные станции метро, интернет работает с перебоями.

Протестующие собираются в колонны в своих микрорайонах и двигаются в сторону центра Минска.

Очевидцы сообщают, что против демонстрантов примеется слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Оппозиционный Телеграм-канал НЕХТА пишет о том, что власти проводят в столице Беларуси карательную операцию: группы из 10-15 автозаков и бусиков хаотично курсируют по всему городу, пытаясь задержать хоть кого-то. Несколько раз им удалось разбить колонны митингующих, но при большом количестве протестующих такая тактика уже не работает и в основном задерживают случайных прохожих.

При этом TUT.BY сообщает, что силовики задержали члена основного состава Координационного совета Дмитрия Крука.

По данным правозащитного центра "Весна", днем в воскресенье в столице Беларуси уже задержали не менее десяти человек.

Напомним: Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьмитинги
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