Трагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував інцидент у лікарні Жовкви на Львівщині, де двоє пацієнтів померли через відсутність електрики, коли у відділенні вимкнулися апарати штучної вентиляції легень.

Джерело: Тимошенко в коментарі УП, голова ЛОДА Максим Козицький

Деталі: Заступник керівника ОП визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померло двоє пацієнтів, які знаходилися на апаратах ШВЛ.

За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

Пряма мова: "Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".

Реакція Львівської обласної адміністрації: У свою чергу голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що обидва пацієнти, що померли внаслідок інциденту, були хворі на Covid-19 й мали двобічну пневмонію.

За його словами, електрики у медзакладі не було з 17:50 до 19:10 год "внаслідок несправності".

Козицький зауважив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу "знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні" і не був підключений до електромережі.

Керівництво медзакладу у розмові з правоохоронцями зявило, що генератор не було задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому начебто не було потреби.

В самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що електрики не буде впродовж 20 хв.

Пряма мова Козицького: "Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ".

Нагадаємо: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.