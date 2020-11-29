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Трагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки

Неділя, 29 листопада 2020, 14:06
Фото: LIGA.net

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував інцидент у лікарні Жовкви на Львівщині, де двоє пацієнтів померли через відсутність електрики, через що у відділенні вимкнулися апарати штучної вентиляції легень.

Джерело: Тимошенко в коментарі УП

Деталі: Заступник керівника ОП визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померло двоє пацієнтів, які знаходилися на апаратах ШВЛ.

За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

Пряма мова: "Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".

Нагадаємо: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

Соня Лукашова, Світлана Кізілова, УП
Теми: ЛьвівщинаОфіс президентамедицина


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