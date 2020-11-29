Львівщина: в реанімації померли двоє хворих через відключення апаратів ШВЛ

28 листопада поліцейські отримали інформацію, що у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: повідомлення Нацполіції Львівської області

Деталі: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

За вказаним фактом слідчі Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст 119 (вбивство через необережність) ККУ.

Дослівно: "Встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність".

Додатково: Правоохоронці встановили, що у лікарні є два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, проте їх не використали.

Оновлення: В Офісі президента та у Львівській обладміністрації відреагували на смерть пацієнтів у лікарні в Жовкві. Чиновники заявили, що департамент охорони здоров’я ЛОДА розпочав службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.