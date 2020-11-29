Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Львівщина: в реанімації померли двоє хворих через відключення апаратів ШВЛ

Неділя, 29 листопада 2020, 11:20

28 листопада поліцейські отримали інформацію, що у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: повідомлення Нацполіції Львівської області                                   

Деталі: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

За вказаним фактом слідчі Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за   ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст 119 (вбивство через необережність) ККУ.

Дослівно: "Встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність".                          

Додатково: Правоохоронці встановили, що у лікарні є два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, проте їх не використали.

Українська правда
Теми: Львівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь

Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли

Заступник Єрмака: Ситник має піти з посади голови НАБУ

За добу в світі від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Рада наступного тижня повинна повернути е-декларування – Арахамія

Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Усі новини...
Львівщина
На Львівщині на двох дільницях зникало світло в день голосування 
Вибори: у Дрогобич приїхали автобуси з молодиками, що назвалися журналістами
У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав
Останні новини
11:26
Посли країн G7 підтвердили підтримку прозорої і справедливої приватизації
11:20
Львівщина: в реанімації померли двоє хворих через відключення апаратів ШВЛ
11:11
Сотні тисяч людей і 81 затриманий: у Франції протестували проти закону про захист поліції
10:58
Трамп хоче анонсувати участь у наступних президентських виборах – ЗМІ
10:25
Велика Британія забронювала ще 2 млн доз вакцини від Moderna
09:59
Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь
09:36
мапиСиноптики попереджають про нічні морози
09:06
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів
08:40
Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом
08:21
Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли
Усі новини...