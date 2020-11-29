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Арахамия рассказал, какова вероятность введения полного локдауна в Украине

Воскресенье, 29 ноября 2020, 14:36
Арахамия рассказал, какова вероятность введения полного локдауна в Украине

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".

Источник: Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вероятность полного локдауна - 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока все выглядит, что вероятность очень высока.

Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о какой-то интеллектуальном локдауне. То есть не то полный локдаун, который был весной, а такой... Скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности на общественный транспорт и тому подобное".

Детали: Политик также допустил прекращение работы общественного транспорта, в частности метро, ​​накануне новогодних праздников, и признался, что это испортит празднование, но такая мера не так сильно ударит по экономике. Он предположил, что локдаун может быть введен 27 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантин
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