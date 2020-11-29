Британія вважає наступний тиждень останнім, коли в перемовинах про Brexit можливі зволікання

У Британії вважають наступний тиждень останнім, коли в перемовинах про Brexit можливі якісь зволікання.

Як повідомляє Reuters, про це у коментарі ЗМІ сказав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, відповідаючи на питання про те, яким є "дедлайн" у перемовинах з ЄС.

"Це дуже важливий тиждень, справді останній тиждень, коли ще можливі якісь подальші зволікання", - сказав він.

За його словами, зараз лишається два принципові питання, щодо яких сторони не дійшли згоди, і досягти угоди можливо, якщо ЄС проявить прагматичну позицію.

Головними "каменями спотикання" залишаються питання риболовлі та правила конкуренції і держдопомоги компаніям. Цими вихідними сторони відновили переговори за особистої участі, після тижня роботи в онлайн-режимі через випадок коронавірусу у команді перемовників.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє зробив Британії пропозицію, яка включатиме в себе повернення від 15% до 18% вартості рибних запасів, виловлених в даний час флотами ЄС в британських водах.

Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.

Тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що у перемовинах щодо Brexit почався "кращий прогрес", після кількох тижнів практично без результату. Водночас вона наголосила, що "доки не домовилися про все - домовленості ще немає".

Якщо до 31 грудня нової торгової угоди не буде укладено, це означає "жорсткий" Brexit - автоматичне повернення до правил Світової організації торгівлі і запровадження мит.