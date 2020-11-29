Переговоры о Brexit: Британия считает следующую неделю последней, когда возможны отстрочки

В Британии считают следующую неделю последней, когда в переговорах о Brexit возможны отстрочки.

Как сообщает Reuters, об этом в комментарии СМИ сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопрос о том, каким является "дедлайн" в переговорах с ЕС.

"Это очень важная неделя, действительно последняя неделя, когда еще возможны какие-то дальнейшие отстрочки", - сказал он.

По его словам, сейчас остается два принципиальных вопроса, по которым стороны не пришли к согласию, и достичь соглашения возможно, если ЕС проявит прагматичную позицию.

Хотя до завершения переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще нет уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности о дальнейших торговых отношениях.

Неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в переговорах по Brexit наметился "больший прогресс", после нескольких недель практически без результата. Вместе с тем она отметила, что "пока не договорились обо всем - договоренности еще нет".

Главными "камнями преткновения" остаются вопросы рыбной ловли и правила конкуренции и государственной помощи компаниям.

Ранее СМИ сообщили, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сделал Британии предложение, которое будет включать в себя возврат от 15% до 18% стоимости рыбных запасов, выловленных в настоящее время флотами ЕС в британских водах.

Если до 31 декабря новое торговое соглашение не будет заключено, это означает "жесткий Brexit" - автоматический возврат к правилам ВТО и введение пошлин.

Подробнее о том, какие риски создает "жесткий Brexit", читайте в статье: 10 дней до разрушения Brexit-плана: что означают взаимные ультиматумы Великобритании и ЕС