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У Чехії після локдауну відкриються магазини, ресторани й сфера послуг

Неділя, 29 листопада 2020, 15:38
У Чехії після локдауну відкриються магазини, ресторани й сфера послуг

Наступного четверга, 3 грудня, Чехія дозволить відкритися магазинам, ресторанам та деяким іншим закладам, які більше місяця були зачинені через карантин, оскільки ситуація поступово покращується.

Як повідомляє IDNES, про це оголосив міністр охорони здоров’я Ян Блатни після засідання уряду, пише "Європейська правда".

Також з цієї дати закінчиться нічна комендантська година та вимога про закриття усіх магазинів у неділю.

Спершу пропонувалося дозволити послаблення вже  з понеділка. Були голоси і за те, щоб послаблення набули чинності через тиждень, проте прихильників такої думки вдалося переконати, що у цьому разі в людей залишиться менше часу для купівлі подарунків перед Різдвом і в магазинах буде справжній ажіотаж. Ухвалене рішення стало компромісним варіантом.

Усі магазини та перукарні повинні будуть дотримуватися вимоги про не більше 1 клієнта на 15 метрів площі. 

Ресторанам буде дозволено заповнювати не більше 50% від місткості і працювати не пізніше як до 10 години вечора, а за одним столиком дозволено розміщувати не більше 4 людей. 

Музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів на 25% від своєї місткості.

Надворі будуть дозволені зібрання не більш ніж 50 осіб, у приміщеннях - не більше 10 осіб.

Заклади, що надають послуги розміщення, зможуть працювати без обмежень. 

Різдвяні ярмарки рекомендують не проводити, але й не забороняють, проте куплену їжу не можна буде споживати поруч з кіосками. 

Як вже повідомлялося, 19 листопада парламент Чехії затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня, але не підтримав пропозицію уряду Андрія Бабіша про продовження до 20 грудня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіякарантин
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