В Чехии после локдауна откроются магазины, рестораны и сфера услуг

В следующий четверг, 3 декабря, Чехия разрешит открыться магазинам, ресторанам и некоторым другим заведениям, которые больше месяца были закрыты из-за карантина - поскольку ситуация постепенно улучшается.

Как сообщает IDNES, об этом объявил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства, пишет "Европейская правда".

Также с этой даты закончится ночной комендантский час и требование о закрытии всех магазинов в воскресенье.

Сначала предлагалось разрешить ослабление уже с понедельника. Были голоса и за то, чтобы ослабления вступили в силу через неделю, однако сторонников такого мнения удалось убедить, что в этом случае у людей останется меньше времени для покупки подарков перед Рождеством и в магазинах будет настоящий ажиотаж. Принятое решение стало компромиссным вариантом.

Все магазины и парикмахерские должны будут соблюдать требования о не более 1 клиента на 15 метров площади.

Ресторанам будет разрешено заполнять не более 50% от вместимости и работать не позднее чем до 10 вечера, а за одним столиком разрешено размещать не более 4 человек.

Музеи и галереи смогут принимать посетителей на 25% от своей вместимости.

На улице будут разрешены собрания не более 50 человек, в помещениях - не более 10 человек.

Учреждения, оказывающие услуги размещения, смогут работать без ограничений.

Рождественские ярмарки рекомендуют не проводить, но и не запрещают, однако купленную еду нельзя будет потреблять рядом с киосками.

Как уже сообщалось, 19 ноября парламент Чехии утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря, но не поддержал предложение правительства Андрея Бабиша о его продлении до 20 декабря.