У Польщі підозрюваний у пораненні двох українських студентів сам здався поліції

У Польщі підозрюваний у пораненні двох українських студентів у Жешуві сам здався поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Підкарпатського воєводства.

Згідно з повідомленням, підозрюваний - 19-річний громадянин України, сам вранці 28 листопада, наступного дня після оголошення у розшук, прийшов здатися до відділку поліції у Жешуві та був заарештований.

"Поліція під наглядом районної прокуратури Жешува працює над збором інформації, що допоможе встановити детальний розвиток подій", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, у польському Жешуві в результаті інциденту, що стався на зйомній квартирі, двоє українських студентів віком 19 та 21 років отримали важкі ножові поранення і були госпіталізовані.

Поліція після цього оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, вважаючи, що він може бути причетним до інциденту.

У повідомленні поліції Підкарпатського регіону ім’я та прізвище підозрюваного, який здався поліції, не згадується.