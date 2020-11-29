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У Польщі підозрюваний у пораненні двох українських студентів сам здався поліції

Неділя, 29 листопада 2020, 18:25
У Польщі підозрюваний у пораненні двох українських студентів сам здався поліції

У Польщі підозрюваний у пораненні двох українських студентів у Жешуві сам здався поліції. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Підкарпатського воєводства.

Згідно з повідомленням, підозрюваний - 19-річний громадянин України, сам вранці 28 листопада, наступного дня після оголошення у розшук, прийшов здатися до відділку поліції у Жешуві та був заарештований. 

"Поліція під наглядом районної прокуратури Жешува працює над збором інформації, що допоможе встановити детальний розвиток подій", - додають у повідомленні. 

Нагадаємо, у польському Жешуві в результаті інциденту, що стався на зйомній квартирі, двоє українських студентів віком 19 та 21 років отримали важкі ножові поранення і були госпіталізовані. 

Поліція після цього оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, вважаючи, що він може бути причетним до інциденту. 

У повідомленні поліції Підкарпатського регіону ім’я та прізвище підозрюваного, який здався поліції, не згадується.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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