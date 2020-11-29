В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов сам сдался полиции

В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов в Жешуве сам сдался полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Подкарпатского воеводства.

Согласно сообщению, подозреваемый - 19-летний гражданин Украины, сам утром 28 ноября, на следующий день после объявления в розыск, пришел в отделение полиции в Жешуве и был арестован.

"Полиция под наблюдением районной прокуратуры Жешува работает над сбором информации, которая поможет установить детальное развитие событий", - добавляют в сообщении.

Напомним, в польском Жешуве в результате инцидента, произошедшего на съемной квартире, двое украинских студентов в возрасте 19 и 21 лет получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.

Полиция после этого объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, считая, что он может быть причастен к инциденту.

В сообщении полиции Подкарпатского воеводства имя и фамилия подозреваемого, который сдался полиции, не упоминается.