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У центрі Києва немає водопостачання, чергуватимуть автоцистерни

Неділя, 29 листопада 2020, 19:46
У центрі Києва немає водопостачання, чергуватимуть автоцистерни

У зв’язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі на вул. Великій Житомирській у Києві з 16:00 відсутнє водопостачання за кількома адресами Шевченківського району.

Джерело: КМДА з посиланням на Київводоканал

Деталі: Аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 400 на вул. Великій Житомирській, 24.

Водопостачання відсутнє за адресами: вул. Велика Житомирська 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В; Львівська площа, 4, 4-А, 6.

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами: вул. Велика Житомирська, 24; Львівська площа, 4.

Орієнтовно роботи триватимуть до ранку 30 листопада.

Українська правда
Теми: Київаваріявода
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