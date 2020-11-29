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В центре Киева нет водоснабжения, будут дежурить автоцистерны

Воскресенье, 29 ноября 2020, 20:46

В связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети по ул. Большой Житомирской в ​​Киеве с 16:00 отсутствует водоснабжение по нескольким адресам Шевченковского района.

Источник: КГГА со ссылкой на Киевводоканал

Детали: Авария произошла на водопроводной сети диаметром 400 на ул. Большой Житомирской, 24.

Водоснабжение отсутствует по адресам: ул. Большая Житомирская 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В; Львовская площадь, 4, 4-А, 6.

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам: ул. Большая Житомирская, 24; Львовская площадь, 4.

Ориентировочно работы продлятся до утра 30 ноября.

Украинская правда
Темы: Киевавариявода


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