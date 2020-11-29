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Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол

Неділя, 29 листопада 2020, 21:11
Facebook Клічука

За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає представник партії "Єдина альтернатива", бізнесмен Роман Клічук.

Джерело: екзит-пол, проведений компанією Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC

 

Деталі: Станом на 20 годину, за Клічука проголосувало 61,5% виборців, за його суперника Віталія Михайлішина – 38%.

Іще 0,5% опитаних відповіли, що зіпсували бюлетень.

Довідка: Роман Клічук висувається від місцевої організації партії "Єдина альтернатива", а Віталій Михайлішин – від місцевої організації партії "Команда Михайлішина".

За даними "Чесно", Михайлішин має зв'язки з "Опозиційною платформою – За життя" (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу), а Клічук – із "Самопоміччю" (у 2018 році профінансував "Самопоміч" на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

За підсумками голосування на виборах міського голови 25 жовтня, вони отримали найбільшу кількість голосів виборців: Клічук – 27,29 %, Михайлішин – 21,33 %. Нинішній мер Чернівців Олексій Каспрук тоді отримав 18,15% голосів.

Як писало видання "Молодий буковинець", Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Освіта вища медична (Чернівецький медичний університет), також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. За медичним фахом працював до 1997 року, а з 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

З 1998 року – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "РОМА" – дистрибуційної компанії, лідера у сфері продажу алкогольних, пиво-безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Франківській областях. За результатами 2015 року ТОВ "РОМА" було найбільшим платником податків до місцевого бюджету. Минулоріч, за словами Клічука, його підприємство увійшло в п’ятірку найбільших платників податків області.

Крім того, Клічук є власником низки ресторанів, пабів та інших закладів харчування у Чернівцях.

У 2006-2010 роках був депутатом Чернівецької обласної ради 6 скликання від фракції "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом депутатської бюджетної комісії, колишній член виконавчого комітету Чернівецької міськради (у березні 2018 року написав заяву про складання повноважень).

Українська правда
Теми: Чернівцівибори


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