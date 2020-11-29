Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол

По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает представитель партии "Единая альтернатива", бизнесмен Роман Кличук.

Источник: экзит-пол, проведенный компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC

Детали: По состоянию на 20 часов, за Кличука проголосовало 61,5% избирателей, за его соперника Виталия Михайлишина – 38%.

Еще 0,5% опрошенных ответили, что испортили бюллетень.

Справка: Роман Кличук выдвигается от местной организации партии "Единая альтернатива", а Виталий Михайлишин – от местной организации партии "Команда Михайлишина".

По данным "Чесно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционные платформой – За жизнь" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук – с "Самопомиччю" (в 2018 году профинансировал "Самопомич" на 900 гривен, а в 2019 году стал членом этой партии и баллотировался в парламент 89-м в ее списке).

По итогам голосования на выборах городского головы 25 октября, они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук – 27,29%, Михайлишин – 21,33%. Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук тогда получил 18,15% голосов.

Как писало издание "Молодой буковинец", Кличук родился 31 октября 1972 года в Черновцах. Образование высшее медицинское (Черновицкий медицинский университет), также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. По медицинской специальности работал до 1997 года, а с 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

С 1998 года – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "РОМА" - дистрибуционной компании, лидера в сфере продажи алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. По результатам 2015 года ООО "РОМА" было крупнейшим налогоплательщиком в местный бюджет. В прошлом году, по словам Кличука, его предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков области.

Кроме того, Кличук является владельцем ряда ресторанов, пабов и других заведений питания в Черновцах.

В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета 6 созыва от фракции "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом депутатской бюджетной комиссии, бывший член исполнительного комитета Черновицкого горсовета (в марте 2018 года написал заявление о сложении полномочий).