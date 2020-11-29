Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол

Воскресенье, 29 ноября 2020, 21:11
Facebook Кличука

По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает представитель партии "Единая альтернатива", бизнесмен Роман Кличук.

Источник: экзит-пол, проведенный компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC

 

Детали: По состоянию на 20 часов, за Кличука проголосовало 61,5% избирателей, за его соперника Виталия Михайлишина – 38%.

Еще 0,5% опрошенных ответили, что испортили бюллетень.

Справка: Роман Кличук выдвигается от местной организации партии "Единая альтернатива", а Виталий Михайлишин – от местной организации партии "Команда Михайлишина".

По данным "Чесно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционные платформой – За жизнь" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук – с "Самопомиччю" (в 2018 году профинансировал "Самопомич" на 900 гривен, а в 2019 году стал членом этой партии и баллотировался в парламент 89-м в ее списке).

По итогам голосования на выборах городского головы 25 октября, они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук – 27,29%, Михайлишин – 21,33%. Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук тогда получил 18,15% голосов.

Как писало издание "Молодой буковинец", Кличук родился 31 октября 1972 года в Черновцах. Образование высшее медицинское (Черновицкий медицинский университет), также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. По медицинской специальности работал до 1997 года, а с 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

С 1998 года – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "РОМА" - дистрибуционной компании, лидера в сфере продажи алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. По результатам 2015 года ООО "РОМА" было крупнейшим налогоплательщиком в местный бюджет. В прошлом году, по словам Кличука, его предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков области.

Кроме того, Кличук является владельцем ряда ресторанов, пабов и других заведений питания в Черновцах.

В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета 6 созыва от фракции "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом депутатской бюджетной комиссии, бывший член исполнительного комитета Черновицкого горсовета (в марте 2018 года написал заявление о сложении полномочий).

Украинская правда
Темы: Черновцывиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол

Из-за трагедии на Львовщине проверят больницы по всей Украине

В Киеве еще больше возросла заболеваемость COVID-19

Арахамия рассказал, какова вероятность введения полного локдауна в Украине

ОбновленоТрагедия в реанимации: в ОП раскрыли детали и пообещали кадровые выводы

видеоВ Минске силовики разгоняют митингующих слезоточивым газом

Все новости...
Черновцы
Выборы в Черновцах: открыто 2 производства, еще 7 сообщений проверяют
В Черновцах на 16:00 проголосовало менее 18% избирателей – "ОПОРА"
В "Опоре" назвали явку во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00
Последние новости
21:44
Выбирать мэра Черновцов пришло менее четверти избирателей – "ОПОРА"
21:11
Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол
20:46
В центре Киева нет водоснабжения, будут дежурить автоцистерны
20:20
Новости экономики: бюджет на 2021 год и возобновление строительства Северного потока-2
19:59
Главы фракций опять соберутся в понедельник – нардеп
19:25
В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов сам сдался полиции
18:58
Соратник Путина с сыном и его экс-супруга будут судиться в Лондоне за имущество на £453 млн
18:35
обновленоВыборы в Черновцах: открыто 2 производства, еще 9 сообщений проверяют
18:11
Продажи электромобилей в Европе растут – аналитики
18:00
В центре Львова закрыли ночной клуб: сотня людей без масок
Все новости...