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Трамп через програш поскаржився на суддів, Мін'юст і ФБР

Неділя, 29 листопада 2020, 22:24

Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив суддів у тому, що вони відхиляють "докази" фальсифікації виборів на користь Джо Байдена, і заявив, що в справу повинен втрутитися Верховний Суд.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, яке стало першим телеінтерв'ю після його програшу на виборах президента, повідомляє AFP

Деталі: Трамп знову заявив, що вибори були сфальсифіковані і що у його команди нібито багато доказів цього.

Пряма мова: "Ми намагаємося надати докази, і судді не дозволяють нам це зробити... Ми намагаємося. У нас так багато доказів".

Деталі: Трамп поскаржився, що Міністерство юстиції і ФБР йому не допомагають. За його словами, вони "зникли без вісті".

Крім того, на думку Трампа, в ситуацію повинен втрутитися Верховний Суд.

Пряма мова: "Ми повинні бути почуті Верховним Судом. Щось має бути в змозі піднятися туди. В іншому випадку, що таке Верховний Суд?".

Деталі: Трамп також заявив, що не збирається змінювати свою думку про те, що вибори президента були сфальсифіковані: "Я не збираюся передумати. Моя думка не зміниться через шість місяців".

На питання, чи бачить він шлях до перемоги, він відповів: "Сподіваюся, що так".

Українська правда
Теми: ТрампСШАвибори


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