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Трамп из-за проигрыша пожаловался на судей, Минюст и ФБР

Воскресенье, 29 ноября 2020, 21:24
Трамп из-за проигрыша пожаловался на судей, Минюст и ФБР

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил судей в том, что они отклоняют "доказательства" фальсификации выборов в пользу Джо Байдена, и заявил, что в дело должен вмешаться Верховный Суд.

Источник: Трамп в интервью Fox News, которое стало первым телеинтервью после его проигрыша на выборах президента, сообщает AFP

Детали: Трамп снова заявил, что выборы были сфальсифицированы и что у его команды якобы много доказательств этого.

Прямая речь: "Мы пытаемся предоставить доказательства, и судьи не позволяют нам это сделать… Мы пытаемся. У нас так много доказательств".

Детали: Трамп пожаловался, что Министерство юстиции и ФБР ему не помогают. По его словам, они "пропали без вести".

Кроме того, по мнению Трампа, в ситуацию должен вмешаться Верховный Суд.

Прямая речь: "Мы должны быть услышаны Верховным Судом. Что-то должно быть в состоянии подняться туда. В противном случае, что такое Верховный Суд?".

Детали: Трамп также заявил, что не собирается менять свое мнение о том, что выборы президента были сфальсифицированы: "Я не собираюсь передумать. Мое мнение не изменится через шесть месяцев".

На вопрос, видит ли он путь к победе, он ответил: "Надеюсь, что да".

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборы
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