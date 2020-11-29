Трамп из-за проигрыша пожаловался на судей, Минюст и ФБР
Действующий президент США Дональд Трамп обвинил судей в том, что они отклоняют "доказательства" фальсификации выборов в пользу Джо Байдена, и заявил, что в дело должен вмешаться Верховный Суд.
Источник: Трамп в интервью Fox News, которое стало первым телеинтервью после его проигрыша на выборах президента, сообщает AFP
Детали: Трамп снова заявил, что выборы были сфальсифицированы и что у его команды якобы много доказательств этого.
Прямая речь: "Мы пытаемся предоставить доказательства, и судьи не позволяют нам это сделать… Мы пытаемся. У нас так много доказательств".
Детали: Трамп пожаловался, что Министерство юстиции и ФБР ему не помогают. По его словам, они "пропали без вести".
Кроме того, по мнению Трампа, в ситуацию должен вмешаться Верховный Суд.
Прямая речь: "Мы должны быть услышаны Верховным Судом. Что-то должно быть в состоянии подняться туда. В противном случае, что такое Верховный Суд?".
Детали: Трамп также заявил, что не собирается менять свое мнение о том, что выборы президента были сфальсифицированы: "Я не собираюсь передумать. Мое мнение не изменится через шесть месяцев".
На вопрос, видит ли он путь к победе, он ответил: "Надеюсь, что да".