Активісти їдуть додому до Тупицького: везуть з собою шини і "зимові коктейлі"

Громадські організації "Автомайдан" і "Центр протидії корупції" влаштовують автопробіг до маєтку, де мешкає голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Джерело: один з лідерів "Автомайдану" Сергій Хаджинов і анонс події у Facebook

Пряма мова Хаджинова: "Ми довго терпіли, вірили в реформи, в "їх" здоровий глузд і в "їхній" інстинкт самозбереження. Всі ці роки ми стримували радикально налаштованих побратимів. Пояснювали, що треба, щоб як в Європі, а не як у Південному Судані. Щоб легальний суд, а не суд Лінча. Щоб закон про люстрацію, а не сміттєвий контейнер...

Але все, що нам вдалося зробити за 6 років кропіткої роботи і сотень публічних акцій, - це НАБУ, ВАКС, НАЗК...

Це означає, що правил більше немає. Закону більше немає. Тепер на наших акціях можна все. Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне.

Південний Судан так Південний Судан.

Запрошуємо всіх. Але без символіки. Тільки прапори України".

Дослівно анонс акції: "Настав час проїхатися додому до голови КСУ Олександра Тупицького та передати запрошення до Ростова (й не тільки його) особисто. Якщо треба - підвезти його до кордону…

Відправимо суддів-зрадників туди, де їм і місце!

Закликаємо всі проукраїнські сили, всіх людей зі здоровим глуздом забути про політику, сварки, образи й приєднатися до акції. Зараз вирішується, чи будемо ми та наші діти жити в цивілізованій країні чи в олігархаті "руського міра".

Якщо ви на цьому тижні планували перевзути ваш автомобіль на зимову гуму, ви, напевне, знаєте, що робити зі старим літнім комплектом.

І напевне ви знаєте, що надворі стає прохолодно, тому вдягайтеся тепліше та подбайте про гарячі напої, зимові коктейл".

Деталі: Початок акції запланований на ранок суботи 7 листопада. Колона автомобілів від'їжджає від стадіону "Динамо" в Києві.

На запрошення вже відгукнулися більше 700 людей.

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Передісторія: Напередодні журналісти-розслідувачі з'ясували, що голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зареєстрований у будинку в котеджному містечку "Коник", який належить члену "команди Олександра Дубінського" Сергію Левченку.

В будинку, окрім самого Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалася також його дружина та діти.

Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів.

Родина голови КС Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК "Новопечерські липки" в столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір та тещу судді.