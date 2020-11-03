Київський міськвиборчком врахував результати голосування від 56% виборчих дільниць

Київська міська територіальна виборча комісія вже врахувала результати з 56% виборчих дільниць у Києві.

Джерело: заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов на пресконференції 3 листопада

Пряма мова: "Якщо говорити по цифрам, то на сьогоднішній вже врахований результат по 56% виборчих дільниць в місті Києві".

Деталі: Він уточнив, що станом на 3 листопада Київська міська комісія прийняла і врахувала відомості з 7 територіальних виборчих округів по Києву (всього територіальних виборчих округів у столиці 13).

Документи надійшли від усіх 10 територіальних виборчих комісій. А прийняті та враховані від 6: Голосіївської, Дарницької, Дніпровської, Печерської, Подільської та Солом’янської ТВК.

Нілов додав, що, за попередніми даними, лідером мерських перегонів є чинний міський голова Віталій Кличко.

Водночас, за його словами, остаточні результати виборів будуть відомі, коли комісії опрацюють усі протоколи.

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