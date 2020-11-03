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В Україні вже обрані понад 5 тисяч депутатів і 68 мерів – ЦВК

Вівторок, 3 листопада 2020, 14:06
Фото УП

Станом на 3 листопада територіальні виборчі комісії встановили результати виборів депутатів 237 місцевих рад та 282 сільських, селищних, міських голів.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутати, до 39 міських – 1 072 депутати, до 60 селищних – 1 311 депутатів, до 133 сільських – 2 883 депутати.

Окрім того, визнано обраними 282 голів  (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах".

Деталі: Список обраних місцевих рад та список міських, селищних і сільських голів можна переглянути на сайті ЦВК.

У пресслужбі відзначили, що наразі ще триває уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК.

У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 232 таких протоколи, що становить понад 82 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Водночас обласним ТВК передали 1 063 протоколи (понад 77,8 %).

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Передісторія:

  • Місцеві вибори відбулися 25 жовтня.
  • Результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Українська правда
Теми: виборимісцева владаЦВК


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