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Тупицький – Автомайдану: Ви їдете до моєї тещі, а вона у Донецьку

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:55
Тупицький – Автомайдану: Ви їдете до моєї тещі, а вона у Донецьку

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький стверджує, що активісти "Автомайдану" і ЦПК їдуть з акцією протесту не до нього додому, а до його тещі у Васильків. Але її там, за його словами, зараз немає, бо вона поїхала в окупований Донецьк.

Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада

Деталі: Голова КС заявляє, що його теща Лариса Колпаченко продала квартиру в Донецьку і купила дім у Василькові Київської області. Але стверджуючи це, він збивається і то каже, що сам купив будинок, а іншим разом - що його теща купила. Також Тупицький розповів, що власноруч докупив до земельної ділянки тещі ще 7 соток землі, щоб побудувати там спортивний зал.

За словами Тупицького, саме над цим будинком днями активісти запускали свої квадрокоптери.

 

Пряма мова: "Так я хочу запитати "Автомайдан": до кого вони їдуть і кого вони хотять вивезти в Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тьощі, яка щас поки шо вимушено знаходиться на території Донецька? І з нею там поговорять – хто, як купував. Так як "Схеми" полетіли в Крим, "Автомайдан" нехай поїде в Донецьк. Завтра вони зберуть все імущество родичів і навісять, що все це моє майно. Післязавтра мене звинуватять в сепаратизмі. Все це – травля".

Передісторія: Громадські організації "Автомайдан" і "Центр протидії корупції" влаштовують автопробіг до маєтку, де мешкає голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Акція запланована на суботу 7 листопада і називається "Тупицький – вали до Ростова". Активісти повезуть з собою старі шини і "зимові коктейлі", натякаючи на коктейлі "Молотова".

На запрошення поїхати вже відгукнулися майже 800 людей.

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За даними "Схем", у родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року та оформлені на тещу Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс до декларації.

За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького працювала в аптеці у Донецьку. ​

Також журналісти зазначають, що після того, як у травні 2013 року Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею коштувала там понад 600 тисяч доларів. Повідомляється, що майно записали на матір судді Галину Тупицьку.

А 28 жовтня стало відомо, що голова КС Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТупицькийКСАвтомайданДонецькОРДЛО
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