Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слідство.Інфо" повідомляє про зв’язки Вовка з ОПУ

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:01

Журналісти оприлюднили другу частину фільму "Нарадча кімната". У ній ідеться про контакти голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського у 2019 році, зокрема, з Андрієм Богданом.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: У другій серії видання обіцяє показати розмови суддів ОАСК, які стосуються рішень на користь Російської православної церкви в Україні та зняття заборони на показ в Україні серіалу "Свати", до виробництва якого свого часу був причетний Володимир Зеленський.

Зазначається, що ці розмови досі не публікувалися.

Під час роботи над фільмом журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували майже дві тисячі годин записів із кабінету голови ОАСК Вовка.

Нагадаємо: Першу частину фільму "Нарадча кімната" показали 29 жовтня.

3 листопада НАБУ оголосило в розшук Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Теми: Офіс президентаБогданЗеленськийОАСКПавло Вовк


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги

Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації

Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Усі новини...
Офіс президента
Радник Єрмака заявив, що мета суддів КС – розлютити суспільство
Єрмак побачив зовнішнє втручання в подіях навколо Конституційного суду
Суддя КС Сліденко: Після тиску з ОП я написав заяву про відставку 
Останні новини
20:03
У Білому домі скоротили число гостей, запрошених на виборчу вечірку
19:46
СБУ викрила на "схемі" чиновників Митної служби
19:27
Трофімова звільнять з посади, але залишать в ОПУ – джерела
19:16
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 110
19:12
Гривня зміцнилася до долара на закритті міжбанку
19:01
відео"Слідство.Інфо" повідомляє про зв’язки Вовка з ОПУ
19:00
Офіційний курс: гривня продовжує слабнути
18:59
До Ужгородської міськради пройшли 6 партій: "ОПЗЖ" обійшла "ЄС"
18:50
Бюджет 2021: як зміняться податки після індексації
18:41
У другому турі за Ужгород боротимуться чинний мер і "слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!