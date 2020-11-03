"Слідство.Інфо" повідомляє про зв’язки Вовка з ОПУ

Журналісти оприлюднили другу частину фільму "Нарадча кімната". У ній ідеться про контакти голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського у 2019 році, зокрема, з Андрієм Богданом.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: У другій серії видання обіцяє показати розмови суддів ОАСК, які стосуються рішень на користь Російської православної церкви в Україні та зняття заборони на показ в Україні серіалу "Свати", до виробництва якого свого часу був причетний Володимир Зеленський.

Зазначається, що ці розмови досі не публікувалися.

Під час роботи над фільмом журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували майже дві тисячі годин записів із кабінету голови ОАСК Вовка.

Нагадаємо: Першу частину фільму "Нарадча кімната" показали 29 жовтня.

3 листопада НАБУ оголосило в розшук Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.