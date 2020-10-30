Голова ОАСК Вовк міг просити Авакова про допомогу – "Слідство.Інфо"

Скандальний голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк міг просити оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова допомогти зберегти йому посаду.

Джерело: фільм "Нарадча кімната" авторства "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти прослухали аудіорозмови, записані у кабінеті Вовка. З них випливає, що голова суду систематично спілкувався із ексзаступником Авакова Сергієм Чеботарем. Останнього називають близьким до міністра внутрішніх справ. Окрім того, колишній заступник та його син були підозрюваними у справі "рюкзаків Авакова".

"Слідство.Інфо" зазначає, що навесні 2019 року судді ОАСК мали проходити переатестації у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. До обов’язків останньої входить рекомендувати суддів на звільнення через недоброчесність та непрофесійність. До складу ВККС входять, зокрема, делеговані представники Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

У прихованих "плівках Вовка" йдеться, що той запросив до себе Чеботаря, щоб вплинути на Денісову. Остання начебто мала делегувати "потрібних" людей до кваліфікаційної комісії. Зазначається, що Уповноважена не приховує свого знайомства із Аваковим та називає його "своїм другом".

"Сергію Івановичу, на хвилинку. Знайшли ми механізм, як "вибити" другу людину, дав дівчаткам довідку, дав алгоритм, – казав Вовк. – Там скаргу, проект скарги, ми самі організуємо й подамо на днях їй, Денісовій. Так, усе. Тому беріть, давайте їй по шиї – і все", – йдеться в записах.

Журналісти порахували, що фігурант скандальних плівок щонайменше п’ять разів спілкувався із Чеботарем щодо зміни складу ВККС. Окрім того, він мав розмови із кандидатами, призначення яких хотів.

"Ви ж хочете зайти туди не рядовим членом. Тому що воно вам на*уй і не треба. Отже, якщо ви хочете міцно туди зайти, то вам потрібно дрочити Сергія Івановича, щоб він, бл*дь, дрочив міністра, і щоб міністра розкачали на другу вакансію", – казав Вовк. На думку "Слідства.Інфо", мова може йти саме про Чеботаря та Авакова.

На плівках також голова Окружного адмінсуду згадував, що особисто їздив в гості до міністра внутрішніх справ.

"Аваков на наступний день їде знову в Америку. Ну от я у нього вчора був, бл*дь, ми спілкувалися", – розповідав він колегам.

Водночас Чеботар відповів журналістам, що "далекий від цих питань". Міністр внутрішніх справ відмовився коментувати можливі зв’язки із Вовком.

Що передувало: 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

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